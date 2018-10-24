Строители вытащили из воды съехавший пролет Крымского моста
Инцидент не повлияет на сроки реализации проекта. Железная дорога будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.
Фото: most.life
Видео: Александр Думшев, Youtube
Строители убрали из воды блок железнодорожного пролета Крымского моста, съехавший на прошлой неделе.
Металлический элемент пролета был разрезан на пять частей. После этого - поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку, сообщили «Звезде» в пресс-службе Крымского моста.
Ожидается, что уже в ближайшее время завод-производитель поставит новую металлоконструкцию.
Ранее стало известно, что инцидент произошел из-за технической неисправности одной из домкратных систем. Вместе с тем сообщалось, что этот случай никак не скажется на сроках реализации проекта: железная дорога будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.