Названы самые популярные имена новорожденных в Москве

ЗАГСы в столице России с начала 2018 года успели выдать уже почти 100 тысяч свидетельств о рождении. Всего менее 20% детей появились на свет у пар, не состоящих в официальном браке.

В Управлении ЗАГС Москвы рассказали, что количество мальчиков пока превышает количество девочек - 51 404 против 47 678 детей соответственно. 44,6 тысячи новорожденных оказались первенцами.

Одними из самых популярных в Москве имен для мальчиков стали Михаил, Максим, Артем, Даниил, Иван, Дмитрий, Марк, Матвей и Илья. Для девочек - Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара. Лидерами в списке имен стали Александр и София. Об этом сообщает сайт правительства Москвы.

Ранее столичное управление ЗАГС назвало самые необычные имена детей. Среди них оказались Дональд, Уолтер и Яго, Серамида, Хлоя и Камелия. Также встретились Арамис, в честь героя Александра Дюма, а новорожденную девочку назвали Джульеттой в честь героини Шекспира.