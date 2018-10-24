Премьер-министр Италии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте посетил Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места.

Ранее сообщалось, что Конте посетит Москву с официальным визитом, в ходе которого он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Обе стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-итальянского сотрудничества в различных областях.

Ожидается, что по итогам официальных мероприятий состоится подписание ряда двусторонних документов.