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Болельщики ЦСКА рассказали о первых минутах после аварии в римском метро

Ян Брацкий
11:19 24.10.2018
До приезда экстренных служб и медиков футбольным болельщикам пришлось оказывать первую помощь пострадавшим в результате обрушения эскалатора.
Фото: Служба гражданской защиты Италии Vigili del Fuoco, РИА Новости

Болельщики футбольного клуба ЦСКА опровергли данные некоторых итальянских СМИ о том, что они сами спровоцировали обрушение эскалатора в римском метро. Один из фанатов столичных армейцев рассказал телеканалу «360», как все произошло на самом деле.

«Мы собрались группой и поехали на матч. Все были в адекватном состоянии. Вели себя тихо-мирно и не пели никаких песен в поддержку клуба», - сказал болельщик по имени Ярослав.

Когда с ленты эскалатора начали падать люди, молодой человек уже стоял на перроне. По крикам и начавшейся панике он догадался, что произошло. Вместе с другими россиянами Ярослав бросился на помощь пострадавшим.

«Люди лежали на полу, прямо в крови. Мой приятель получил тяжелую травму - разрыв мягких тканей на ноге. Была ужасная картина. Потом я увидел сам эскалатор и понял, что произошла авария», - добавил молодой человек в интервью.

По словам Ярослава, медики добирались к месту ЧП слишком долго. Избежать худшего помог один из болельщиков, у которого очень кстати оказалось медицинское образование. Он помогал перевязывать раненых и останавливать кровотечения. Первые кареты неотложки начали прибывать только спустя полчаса.

«Когда они спустились на станцию метро, то все осмотрели и только потом начали подниматься и предпринимать какие-то меры: спускаться с медицинским инвентарем, носилками», - вспоминает Ярослав.

Итальянские власти уже пообещали включить медицинские услуги в стоимость страховки россиян. Об этом рассказала супруга одного из болельщиков. Не остался в стороне и сам клуб. Представители ЦСКА уже начали собирать личные данные пострадавших граждан РФ для оказания помощи. В Российском футбольном союзе обещали содействовать их скорейшему возращению на родину.

За ситуацией пристально следят российские дипломаты. Ранее «Звезде» удалось получить комментарий от атташе посольства нашей страны в Италии о состоянии пострадавших соотечественников.

ЧП на станции метро Repubblica произошло накануне вечером, перед матчем между московским ЦСКА и местной «Ромой». Встреча проходила в рамках розыгрыша Лиги чемпионов UEFA. Эскалатор, на котором находились люди, преимущественно фанаты армейцев, резко ускорился. Пассажиров выбрасывало на пол. Образовалась давка. Три россиянина получили серьезные травмы.

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