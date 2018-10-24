В целях безопасности: как вести себя при пользовании эскалатором

Накануне, 23 октября, десятки человек пострадали в результате обрушения эскалатора в римском метро, среди них были 16 россиян, причем большинство - болельщики ЦСКА: в то время «красно-синие» проводили матч Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». ЧП попало на видео. В целом число пострадавших достигло 30 человек. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, в торговом центре Columbus в столичном районе Чертаново Центральное в тот же день произошло обрушение еще одного эскалатора. В момент ЧП посетителей в ТЦ уже не было, что также помогло избежать страшных последствий.

В связи с чередой этих шокирующих событий телеканал «Звезда» напоминает читателям о правилах поведения при пользовании эскалатором.

Следует помнить, что эскалатор является техническим средством повышенной опасности, в связи с чем необходимо соблюдать ряд правил поведения для обеспечения личной безопасности:

- Всем пассажирам следует стоять лицом по направлению движения с правой стороны, а также держаться за поручень. Левая сторона должна оставаться свободной для прохода;

- Нельзя наступать на ограничительную линию, которая обозначена на ступенях эскалатора;

- Нельзя прислоняться к неподвижным частям эскалатора;

- Малолетних детей необходимо держать за руку или на руках. Без присмотра дети на эскалаторе оставаться не должны;

- Следует быть внимательными при сходе с эскалатора - готовьтесь к нему заранее, не задерживайтесь при выходе;

- Если на вас длинная одежда, то ее края следует придерживать, чтобы предотвратить попадание вещи в элементы эскалатора;

- Если при вас есть ручная кладь, необходимо контролировать ее положение.

Помимо правил для обеспечения собственной безопасности, следует также помнить о том, что пассажирам делать запрещается. А именно:

- Не сидите на ступенях эскалатора;

- Нельзя ставить сумки или ручную кладь на ступени или поручень;

- Не облокачивайтесь на поручень эскалатора;

- Бегать по эскалатору нельзя;

- Площадки у входа и выхода загромождать и заслонять нельзя;

- Если эскалатор не работает, то самостоятельно входить на него нельзя. Также нельзя передвигать барьеры, установленные перед ним;

- Без надобности пользоваться выключателем эскалатора с надписью «Стоп» нельзя.

Соблюдайте приведенные правила для обеспечения безопасности - своей и других пассажиров.