В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Италии россиян

В российском посольстве в Италии рассказали о состоянии россиян, пострадавших в римском метро. Накануне, перед футбольным матчем между московским ЦСКА и местной «Ромой», на станции метро Repubblica обрушился эскалатор. До этого он внезапно и резко ускорился.

Людей, находившихся в тот момент на ступенях, выбрасывало на бетонный пол. Образовалась давка. В результате пострадали 30 человек - в основном фанаты армейцев.

«Было госпитализировано 16 россиян. Восемь человек к этому моменту уже выписаны из больниц, остальным продолжает оказываться медицинская помощь. Состояние у пострадавших стабильное. Тяжелые травмы получили три человека», - рассказала «Звезде» атташе посольства РФ в Италии Мария Кулчук.

В посольстве добавили, что продолжают пристально следить за состоянием пострадавших соотечественников и находятся в постоянном контакте с итальянскими властями и представителями экстренных служб. Не остался в стороне и Российский футбольный союз.

Там уже заявили, что сделают все возможное для благополучного возвращения болельщиков на родину.