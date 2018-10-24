На границе с Украиной остановили авто с мертвой россиянкой внутри

Двое мужчин пытались пересечь границу России и Украины с телом умершей родственницы в салоне автомобиля. Это произошло на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Автомобиль вел мужчина, гражданин России, на пассажирском сиденье рядом с ним находился его сын, гражданин Украины. При досмотре салона пограничниками на заднем сиденье был найден еще один пассажир - якобы спящая женщина, пристегнутая ремнем безопасности, укутанная в одежду. Как оказалось, она была мертва.

Мужчины объяснили свой поступок желанием похоронить родственницу на Украине, в Запорожской области. При себе у них было российское свидетельство о смерти. Об инциденте сообщается в профиле Восточного управления госпогранслужбы Украины в социальной сети Facebook. Мужчины подозреваются в убийстве.