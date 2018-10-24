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Разработан эффективный метод бросить курить

Наталия Майорова
10:23 24.10.2018
Исследователи отмечают, что курение - это не столько вредная привычка, сколько заболевание.
Разработан эффективный метод бросить курить
Фото: pixabay.com

Почти 30% взрослого населения России, по данным Минздрава РФ, являются заядлыми курильщиками. При этом более половины из них мечтают отказаться от сигарет, а еще 40% от общего числа в течение последнего года пытались бросить курить. Однако лишь 5% справились с поставленной задачей.

Исследователям ранее удалось выяснить, что мозг у людей, которые зависят от никотина, функционирует несколько иначе. Например, если некурящему человеку показывали еду или деньги, то он испытывал положительные эмоции, в то время как курильщики оставались к этим стимулам равнодушными, а радость испытывали лишь при виде сигарет. Причем такие изменения были заметны уже после десятой выкуренной сигареты.

Эксперты подчеркивают, что бросить курить трудно, поскольку это не столько вредная привычка, сколько социально приемлемаяй форма зависимости, а именно хроническое рецидивирующее аддиктивное заболевание.

А вот по данным британских исследователей, у 70% людей зависимость может сформироваться сразу после первой затяжки. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на врачей-наркологов, наиболее эффективный метод бросить курить - это начать никотин-заместительную терапию, совмещенную с психотерапией.

«Очень важно, чтобы терапия проводилась адекватно подобранными дозами препаратов и длилась не менее трех месяцев. Большинство рецидивов случается именно из-за неправильной дозировки и преждевременного отказа от лечения», - отметил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы заслуженный врач РФ Олег Кутушев.

Молекулярные биологи и химики из Калифорнии разработали «вакцину» от никотиновой зависимости. В ней содержится фермент NicA2, который способен разрушать никотин в клетках «нефтеядной» бактерии Pseudomonas putida.

В ближайшее время ученые намерены провести клинические испытания нового вещества на людях, поскольку результаты опытов на грызунах оказались положительными.

Ранее ученые из США отметили эффективность финансового вознаграждения в борьбе с курением. В исследовании участвовало почти шесть тысяч человек. Добровольцев разделили на группы, каждой из которых предложили разные методы избавления от курения.

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