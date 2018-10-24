Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Действительно становится страшно» - создатели «Несокрушимого» поведали, как звуки помогли воссоздать атмосферу войны

Татьяна Ляшко
10:04 24.10.2018
Озвучивание мест и событий фильма доставило хлопот звукооформителям, но результат превзошел все ожидания.

В широкий прокат выходит российская кинолента «Несокрушимый». Премьера вышла оглушительной, причем в буквальном смысле: работа со звуком в этой военно-исторической драме проделана колоссальная.

Исполнительница главной роли и продюсер «Несокрушимого» Ольга Погодина рассказала, какого эффекта удалось добиться с помощью такого подхода.

«Самое главное - создать ощущение, что это реальный бой. Что у вас во рту будто привкус железа», - отметила она.

Звукорежиссер «Несокрушимого» Владимир Щербин рассказал, что из-за мест, показанных в фильме, звукооформителям приходилось очень нелегко. В картине - ни одной интерьерной съемки, воссоздать нужно было бесчисленное количество звуков.

«Все происходит в лесу, на базе армии. Где происходит - там ремонт, постоянно какие-то телодвижения. Кто-то ходит, что-то пилит. Там только по синхронным шумам больше 200-250 дорожек. А еще голоса…» - сказал он.

Как также подчеркнула Погодина, заслуга звукового оформления картины в том, что очень многие звуки записаны вживую.

«От этого ощущения реальности действительно становится страшно, что очень важно в военных фильмах. Это не романтика, это не красота - это страшно, это война», - рассказала актриса.

На киностудии «20 век Фокс СНГ» провели аналогию между озвучиванием «Несокрушимого» и легендарного «Титаника». Пиковые моменты боя, взрывы снарядов, «стоны и плач» брони и металла - звук «на грани» вызывает мурашки по коже.

Почувствовать качество звука можно будет в кинозале. Немецкие снаряды будут словно проноситься над головами зрителей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.10.2018, 14:02
Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ
Дата23.10.2018, 20:32
Российские военные уничтожают «террористов» в Пакистане: кадры учений «Дружба-2018»
Дата23.10.2018, 13:03
«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата24.10.2018, 00:20
Возможности самолета Ил-76МД показали военные РФ египетским коллегам
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:44 В стране и мире
Видео
В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Италии россиян
10:21 Армия
Шойгу прибыл в Минск на заседание совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии
10:04 В стране и мире
Видео
«Действительно становится страшно» - создатели «Несокрушимого» поведали, как звуки помогли воссоздать атмосферу войны
09:44 В стране и мире
Потеряла сознание от боли: стали известны новые подробности госпитализации Лободы
08:46 В стране и мире
Видео
В Польше завершают снос памятника Благодарности Красной армии
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
На границе с Украиной остановили авто с мертвой россиянкой внутри
Разработан эффективный метод бросить курить
Второй шанс: копия «Титаника» отправится в плавание по трагически известному маршруту
Видео
Мощный пожар «поглотил» старинную баптистскую церковь в Массачусетсе: видео
Видео
Заболевшего норвежского лыжника Нортуга подселили в отель к сборной России
Рэпер сорвался с крыла самолета во время съемок и погиб
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.