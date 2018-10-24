«Действительно становится страшно» - создатели «Несокрушимого» поведали, как звуки помогли воссоздать атмосферу войны

В широкий прокат выходит российская кинолента «Несокрушимый». Премьера вышла оглушительной, причем в буквальном смысле: работа со звуком в этой военно-исторической драме проделана колоссальная.

Исполнительница главной роли и продюсер «Несокрушимого» Ольга Погодина рассказала, какого эффекта удалось добиться с помощью такого подхода.

«Самое главное - создать ощущение, что это реальный бой. Что у вас во рту будто привкус железа», - отметила она.

Звукорежиссер «Несокрушимого» Владимир Щербин рассказал, что из-за мест, показанных в фильме, звукооформителям приходилось очень нелегко. В картине - ни одной интерьерной съемки, воссоздать нужно было бесчисленное количество звуков.

«Все происходит в лесу, на базе армии. Где происходит - там ремонт, постоянно какие-то телодвижения. Кто-то ходит, что-то пилит. Там только по синхронным шумам больше 200-250 дорожек. А еще голоса…» - сказал он.

Как также подчеркнула Погодина, заслуга звукового оформления картины в том, что очень многие звуки записаны вживую.

«От этого ощущения реальности действительно становится страшно, что очень важно в военных фильмах. Это не романтика, это не красота - это страшно, это война», - рассказала актриса.

На киностудии «20 век Фокс СНГ» провели аналогию между озвучиванием «Несокрушимого» и легендарного «Титаника». Пиковые моменты боя, взрывы снарядов, «стоны и плач» брони и металла - звук «на грани» вызывает мурашки по коже.

Почувствовать качество звука можно будет в кинозале. Немецкие снаряды будут словно проноситься над головами зрителей.