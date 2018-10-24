Потеряла сознание от боли: стали известны новые подробности госпитализации Лободы

Стали известны новые подробности госпитализации певицы Светланы Лободы, которая накануне попала в больницу с подозрением на обструкцию почки.

По данным сайта газеты «Комсомольская Правда», Лобода была госпитализирована прямо с репетиции - она готовилась к новому грандиозному шоу, которое должно было состояться 25, 26 и 28 октября в «Крокус Сити Холле».

Как уточнил источник из близкого окружения певицы, Лобода исполняла сложный танцевальный номер, однако в какой-то момент почувствовала резкую боль в спине, после чего потеряла сознание.

В настоящее время врачи уточняют диагноз и стремятся стабилизировать состояние певицы. При этом пока информации о возможной отмене концертов нет. Предположительно, помощь была оказана вовремя, в связи с чем к концертам Лобода успеет восстановиться.