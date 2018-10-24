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Япония намеревается открыть «новую эпоху» в отношениях с Россией

Егор Левин
09:25 24.10.2018
Заключаемые соглашения и доверие между государственными лидерами способствуют укреплению и развитию международных отношений.
Япония намеревается открыть «новую эпоху» в отношениях с Россией
Фото: Pool Frederic Sierakowski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Японский премьер-министр Синдзо Абэ сделал заявление на тему сотрудничества с Россией. По его словам, вскоре «Япония откроет новую эпоху в отношениях».

Абэ отметил, что заключаемые соглашения «продвигаются вперед» и на основании этого и доверия между лидерами двух стран начнется «новая эра в японо-российских отношениях».

При этом японский премьер не преминул напомнить об отсутствии мирного договора между Россией и Японией на протяжении «70 послевоенных лет».

«Уже второй год бывшие жители островов (Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, на которые претендует Япония - прим. ред.) посещают могилы предков, прибывая на острова на самолете. Мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности», - передает РИА Новости слова Абэ.

Ранее глава японского правительства Синдзо Абэ заявил о необходимости «сломать скорлупу недоверия» в отношениях России и Японии. По его мнению, это важный шаг в улучшении взаимопонимания между народами двух стран.

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