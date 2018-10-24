Второй шанс: копия «Титаника» отправится в плавание по трагически известному маршруту

К 2022 году будет построена вторая версия трагически известного трансатлантического парохода «Титаник», который затонул более века назад, в апреле 1912 года.

Как уточняет Evening Standard, новое судно, которое уже получило название The Titanic II, совершит маршрут Дубай - Саутгемптон, после чего направится в Нью-Йорк. Корабль будет изготовлен в Китае, а заказчиком стал австралийский миллиардер Клайв Палмер.

На борту близнеца «Титаника» смогут расположиться 2,4 тысячи пассажиров и 900 членов экипажа.

Также ожидается, что в новом лайнере будет сохранен интерьер прежней версии. Кроме того, посетители The Titanic II не смогут воспользоваться Wi-Fi - на судне его просто не будет. Тем не менее круизная компания Blue Star Line намерена снабдить новую версию «Титаника» современными технологиями безопасности и навигации.

Изначально предполагалось, что The Titanic II переживет «столкновение» с айсбергом - имитация должна была повторять трагедию первой версии судна, однако позже из-за многочисленной критики от этой идеи пришлось отказаться.

Оригинальная версия «Титаника» считалась самым большим судном в мире. Во время своего первого рейса Саутгемптон - Нью-Йорк корабль потерпел крушение из-за столкновения с айсбергом. На борту лайнера находилось 1317 пассажиров и 908 членов экипажа. Однако спасти удалось лишь 712 человек из общего числа находившихся на борту «Титаника».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что печально известный круизный лайнер «Титаник» могли подменить перед самым отплытием. К такому выводу пришел автор книги «Титаник: Корабль, который никогда не тонул» Робин Гардинер.