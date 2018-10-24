В Польше завершают снос памятника Благодарности Красной армии

В Варшаве завершают демонтаж памятника Благодарности Красной армии.

Монумент был сооружен на правом берегу Вислы в память о воинах, которые в 1944-м освободили этот район. В настоящее время памятник разбит отбойными молотками. Уцелел только барельеф, который срезали алмазной пилой, чтобы отправить в музей «Проклятых солдат», посвященный антисоветскому подполью.

Таким образом в Польше исполняют закон «О декоммунизации», согласно которому сносу подлежат, по одним данным, 230 памятников, а по другим - 450.