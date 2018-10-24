Зомби и секретная лаборатория: какие мифы окружают Ховринскую больницу

В Москве начался снос одного из самых крупных долгостроев в истории - печально известной Ховринской больницы. Корпус вместимостью 1300 коек, что больше, чем в Институте Склифосовского, начали возводить еще в 1980 году. Однако спустя пять лет работы прекратили из-за финансовых и архитектурных проблем. Гигантский недострой превратился в скопище городских мифов и легенд.

Историк Филипп Смирнов рассказал о некоторых из них. По его словам, в здании больницы спокойно можно было обнаружить замученного и повешенного человека - кто-то использовал пустующие помещения с целью «обстряпать черные дела». Помимо слухов о страшных находках, бытовало и множество других подтвержденных и неподтвержденных легенд.

«В районе есть очень живучий миф о том, что неслучайно в 1990-е и 2000-е годы наблюдали автоматчиков в военной форме, охранявших территорию. Говорят, что якобы никакого затопления нет, что больница глубиной много метров вниз, имеет секретную лабораторию, что это едва ли не "обитель зла" и что там зомби», - сказал Смирнов.

Снос больницы обойдется почти в 400 миллионов рублей. Здание будут резать гидравлическими ножницами. Подрядчики применят технологию «умного сноса», предусматривающую переработку всех отходов. Снос должны завершить до конца февраля 2019 года, а на месте больницы построят многофункциональный жилой комплекс.