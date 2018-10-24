Патрушев назвал причину трагедии в керченском колледже

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал причину массовой бойни в политехническом колледже в Керчи. По его словам, трагедия произошла из-за недостатков в учебно-воспитательной работе с молодежью.

Он также призвал повысить качество предупредительно-профилактической работы с молодыми людьми и обеспечения безопасности образовательных учреждений.

«Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе», - подчеркнул Патрушев.

Между тем он напомнил, что трагедия в Керчи - это уже не первый случай нападения учащихся на своих сверстников. По словам Патрушева, теперь необходимо провести анализ условий и обстоятельств, которые способствуют совершению таких преступлений.

Студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в керченском колледже 17 октября. Тогда же он устроил в учреждении стрельбу. В результате инцидента погиб 21 человек, среди которых - 16 студентов и пять сотрудников колледжа.