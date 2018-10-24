Самолет времен Второй мировой войны рухнул на шоссе в Калифорнии

Самолет времен Второй мировой упал на оживленную автостраду в Калифорнии. Инцидент произошел во вторник, 23 октября, «Звезда» публикует кадры с места ЧП.

Немецкий Focke-Wulf Fw 190 рухнул на шоссе в Агура-Хиллз. Пилоту сразу же помогли выбраться из самолета, сообщается, что он не пострадал. Автомобили, двигавшиеся по дороге, также не были задеты. Пилот направлялся на полетную тренировку, но не достиг места назначения. Что послужило причиной падения, ему неизвестно.

Упавший Focke-Wulf был одним из самолетов эскадрильи, участвующей в авиашоу и памятных мероприятиях для ветеранов.