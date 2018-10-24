В США сорвали крупнейший джекпот в истории - 1,6 миллиарда долларов

В США разыгран джекпот одной из самых популярных американских лотерей - Mega Millions. Он составил рекордные 1,6 миллиарда долларов.

Как сообщает ABC, по меньшей мере один билет, содержащий все шесть нужных цифр, был продан в штате Южная Каролина.

Сумма 1,6 миллиарда долларов стала действительно рекордной - последний максимальный джекпот составлял в Mega Millions 656 миллионов долларов, которые были распределены между покупателями билетов из Канзаса, Иллинойса и Мэриленда в конце марта 2012 года.

Если бы сегодня джекпот снова не был разыгран, его сумма увеличилась бы до двух миллиардов долларов.