Патрушев рассказал о росте террористической активности в Сибири

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что в Сибирском федеральном округе растет уровень террористической активности. С таким заявлением он выступил во время выездного совещания по вопросам безопасности в регионе.

По его словам, лишь за девять месяцев 2018 года в Сибири было возбуждено 56 уголовных дел, которые связаны с терроризмом.

Он также отметил, что одной из причин стал рост числа трудовых мигрантов из Закавказья и Центральной Азии.

«Поступающая информация свидетельствует о том, что объекты, расположенные в субъектах Федерации округа, находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций», - сказал Патрушев.

Вместе с тем он раскритиковал уровень антитеррористической защиты объектов на территории СФО. Патрушев привел информацию о том, что органы прокуратуры за первое полугодие выявили более девяти тысяч нарушений законодательства о противодействии терроризму, а к административной ответственности было привлечено почти 3,5 тысячи должностных лиц, уточняет РИА Новости.

В заключение Патрушев призвал усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Новосибирской и Томской областей, а также в Хакасии и Забайкальском крае.