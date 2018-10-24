Мощный пожар «поглотил» старинную баптистскую церковь в Массачусетсе: видео

Мощный пожар уничтожил большую часть Первой баптистской церкви в американском Массачусетсе. Инцидент произошел в ночное время.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как пламя в буквальном смысле пожирает постройку. При этом тут же работают спасатели, однако потушить огонь пока не удается. К тушению были привлечены более 100 пожарных.

Уточняется, что Первая баптистская церковь Уэйкфилда была построена примерно 150 лет назад.

В настоящее время информации о пострадавших и погибших в результате инцидента пока нет. Местная полиция просит жителей и гостей города держаться от возгорания подальше.