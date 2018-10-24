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Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку - 2»

Егор Левин
07:41 24.10.2018
Как заявил польский президент, Германия могла бы закупать сжиженный газ, к примеру, у США и не пользоваться «услугами» российского газопровода.
Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку - 2»
Фото: Jens BüttnerJens Büdpa, Globallookpress

Президент Польши Анджей Дуда призвал Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток - 2».

По мнению политика, проект нарушит энергетический баланс и энергетическую безопасность ряда европейских стран. К тому же, он сделает «Газпром» доминирующим.

Дуда считает «Северный поток - 2» не экономическим, а геостратегическим.

«Этот проект не должен быть реализован», - подчеркнул польский лидер.

Он также выразил мнение, что Германия вполне могла бы закупать сжиженный природный газ, к примеру, у США и не пользоваться «услугами» российского газопровода. Такую позицию политик назвал «стратегическим политическим решением». Удивление президента Польши вызвало и то, что Еврокомиссия не стала оценивать проект однозначно негативно. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Дуда уже делал заявления относительно проекта международного газопровода. Он заявлял, что «Северный поток - 2» опасен для Украины и Словакии и «был бы угрозой для Польши, если бы не предупреждающие действия».

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