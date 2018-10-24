Гендиректор ЦСКА пообещал оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на инцидент в римском метро, где, по уточненным данным, пострадали 16 россиян. Всего же общее число пострадавших достигло уже 30 человек. Среди них оказались болельщики «красно-синих».

Бабаев подчеркнул, что на фоне этих событий сама игра «ушла на второй план». Он рассказал о том, что на протяжении матча «был в телефоне».

«Постараемся оказать всю необходимую помощь, и уже это делаем. Оперативно подключился и Российский футбольный союз, и министерство иностранных дел. Надеюсь, что ребята поправятся», - цитирует его РИА Новости.

Также гендиректор выразил надежду на то, что власти Рима найдут причину и выяснят все обстоятельства ЧП.