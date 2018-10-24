Социологи назвали самые пьющие российские города

Лидером рейтинга самых пьющих российских городов стал Саратов. Такие данные приводит агентство ZOOM MARKET, ссылаясь на итоги федерального соцопроса.

На второй строчке оказался Ханты-Мансийск, а «бронза» досталась Перми.

Кроме того, в десятку самых пьющих городов вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, а также Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

А вот Санкт-Петербург оказался на 11 месте. Москва же и вовсе заняла 16 позицию. Замкнула рейтинг Казань – она находится на 25-м месте.

В частности, участникам опроса были заданы три вопроса, а именно – «Вы употребляете алкоголь», «Как часть Вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Возраст респондентов при этом составлял от 19 до 73 лет.

Ранее сообщалось, что в России могут быть предприняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции.