Названа причина экстренной госпитализации Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода была госпитализирована из-за подозрения на обструкцию почки.

Артистку доставили в одну из московских больниц с сильными болями в животе. После обследования стала известна причина и решается вопрос о возможной операции. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в окружении певицы.

Как сообщалось ранее, госпитализировали Лободу прямо с репетиции нового шоу, которое должно состояться 25 октября. Во время исполнения танцевального номера артистка почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.