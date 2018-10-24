Уточнено число пострадавших россиян при обрушении эскалатора в Риме

В посольстве Италии назвали точное число россиян, которые пострадали при обрушении эскалатора на станции римского метро «Репубблика». По уточненным данным, в шесть лечебных учреждений попали 16 граждан РФ.

По словам временного поверенного в делах РФ в Италии Максима Бурляя, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы еще четверо граждан Украины.

«Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», - отметил он.

Бурляй подчеркнул, что российские дипломаты выехали в медучреждения, куда были госпитализированы пострадавшие граждане РФ.

Также сотрудник дипведомства добавил, что глава Рима Вирджиния Раджи пообещала, что всем пострадавшим при обрушении эскалатора будет оказана вся необходимая помощь.