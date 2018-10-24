В Раде раскритиковали Украину за отказ платить крымчанам пенсии

Депутат Верховной рады Украины Юрий Мирошниченко раскритиковал отказ страны выплачивать пенсии и соцвыплаты крымчанам.

Депутат заявил, что правительство «обязано предоставлять жителям Крыма полный пакет гарантий, которые прописаны для граждан Украины», потому что «жители Крыма – это граждане Украины». По словам Мирошниченко, страна «отрезала Крым». Об этом он заявил в эфире NewsOne.

Ранее на Украине захотели переименовать Крым. Рабочая группа, занимающаяся разработкой «статуса Крыма», может рассмотреть вопрос о переименовании полуострова. С таким смелым утверждением выступили в Верховной раде.