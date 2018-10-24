Кинокомпания Disney «перезапустит» «Пиратов Карибского моря»

Кинокомпания Disney заявила о намерении «перезапустить» одну из самых популярных своих франшиз – «Пираты Карибского моря». Ранние фильмы, снятые за последние 14 лет, принесли своим создателям 4,5 миллиарда долларов, и в кинокомпании планируют повторить кассовый успех, сообщает RT. И это несмотря на то, что Джонни Депп, исполнитель роли капитана Джека Воробья, в обновленной версии сниматься уже точно не будет.

Студия сейчас ведет переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником, ранее создавшим сценарии к таким блокбастерам, как «Дедпул» и «Добро пожаловать в Зомбиленд». Срок перезапуска франшизы пока не сообщается.