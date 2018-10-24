СМИ сообщили о создании в России прототипа беспилотного воздушного такси
Устройство способно развивать скорость до 200 км/ч.
Фото: Swen Pförtner, dpa, Globallookpess
Российские специалисты создали действующий образец беспилотного воздушного такси. Устройство вмещает в себя функции квадрокоптера, «летающего крыла» и конвертоплана.
Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в центре прототипирования НИТУ «МИСиС “Кинетика”», вес прототипа составляет примерно 60 кг. Новинка способна разгоняться до 200 км/ч, а ее серийные модели смогут развивать скорость до 300 км/ч.
По информации издания, устройство планируется внедрить к 2020 году.
Ранее сообщалось, когда российский концерн «АвтоВАЗ» намерен начать разрабатывать летательные средства.