СМИ сообщили о создании в России прототипа беспилотного воздушного такси

Российские специалисты создали действующий образец беспилотного воздушного такси. Устройство вмещает в себя функции квадрокоптера, «летающего крыла» и конвертоплана.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в центре прототипирования НИТУ «МИСиС “Кинетика”», вес прототипа составляет примерно 60 кг. Новинка способна разгоняться до 200 км/ч, а ее серийные модели смогут развивать скорость до 300 км/ч.

По информации издания, устройство планируется внедрить к 2020 году.

Ранее сообщалось, когда российский концерн «АвтоВАЗ» намерен начать разрабатывать летательные средства.