Владельцы Apple сообщили о сбоях в работе сервисов
Пользователи сталкиваются с низкой производительностью сервиса iCloud и связанных с ним приложений.
Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Владельцы продукции Apple рассказали о сбоях в работе сервисов компании. Информация об этом опубликована на официальном сайте корпорации.
В разделе «Состояние системы» сообщается, что обладатели «яблочной продукции» сетуют на невысокую производительность работы сервисов облачного хранилища данных iCloud и некоторых его компонентов, к которым, в том числе, относятся контакты, заметки, календарь и другие.
Ранее сообщалось, что в операционной системе Apple была найдена опасная уязвимость, связанная с особенностями проверки файлов в macOS.
В ноябре прошлого года стало известно, что компания Apple установила обновление безопасности на компьютеры пользователей без их согласия.