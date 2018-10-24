Владельцы Apple сообщили о сбоях в работе сервисов

Владельцы продукции Apple рассказали о сбоях в работе сервисов компании. Информация об этом опубликована на официальном сайте корпорации.

В разделе «Состояние системы» сообщается, что обладатели «яблочной продукции» сетуют на невысокую производительность работы сервисов облачного хранилища данных iCloud и некоторых его компонентов, к которым, в том числе, относятся контакты, заметки, календарь и другие.

Ранее сообщалось, что в операционной системе Apple была найдена опасная уязвимость, связанная с особенностями проверки файлов в macOS.

В ноябре прошлого года стало известно, что компания Apple установила обновление безопасности на компьютеры пользователей без их согласия.