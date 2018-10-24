Большое водохранилище возводят в горах сирийского Тартуса

В сирийском Тартусе возводят большое водохранилище. Бригада инженеров - строителей возводит уникальное гидросооружение, которое уже совсем скоро коренным образом должно решить проблему серьезной нехватки воды для полива оливы и ореховых деревьев, сады которых раскинулись вблизи этих мест.

Пока что воду в них доставляют исключительно в цистернах, автомобильным транспортом, что довольно дорого и долго. Да и той, что привозят, катострофически не хватает. По словам местных фермеров, с нехваткой воды гибнет урожай, и тяжелый труд оказывается бессмысленным.

«Вот к чему приводит засуха - дерево погибло. Я рад тому, что в нескольких метрах от моего сада появится водоем. Без воды не выжить ни человеку, ни животным, ни растениям. Нам, фермерам, вода особенно нужна», - рассказал местный фермер Ассах Задан.

Новое водохранилище сможет накапливать до 25 тысяч кубометров воды. А пользоваться водой смогут абсолютно все местные жители и совершенно бесплатно. Сейчас в сезон осенних дождей, говорят инженеры, резервуар наполнится очень быстро. А уже совсем скоро здесь появится еще одно водохранилище.