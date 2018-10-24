В России будет создан единый оператор комплексов видеофиксации нарушений ПДД

В России в ближайшее время может быть создан единый оператор комплексов фото-видеофиксации правонарушений на дорогах, сообщает РИА Новости со ссылкой на соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александра Гурко.

По словам Гурко, НТИ выступила с инициативой создания единого оператора всех комплексов фото-видеофиксации правонарушений на дорогах «Автоконтроль». Создание новой системы позволит снизить аварийность на дорогах и повысит дисциплину водителей. Так, в 2024 году на российских дорогах будет в два раза больше камер на дорогах, чем в 2018 году, задачей «Автоконтроля» станет их равномерное распределение по территории страны.