Антонов рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Выход США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) может нанести значительный ущерб системе договоров в сфере стратегической безопасности. Такое мнение высказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Если США реализуют свои намерения по выходу из этого договора (ДРСМД - прим. ред.), то системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесен серьезный, а может быть, даже непоправимый ущерб», - сказал дипломат.

20 октября президент США Дональд Трамп анонсировал выход Америки из соглашения о ДРСМД и старт разработки нового оружия. Позже американский лидер заявил, что ядерный потенциал Соединенных Штатов будет увеличиваться до тех пор, пока РФ и Китай «не придут в себя», и лишь затем Белый дом будет готов остановить этот процесс и даже начать сокращать вооружение.