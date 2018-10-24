Помпео рассказал о готовящихся санкциях против причастных к убийству саудовского журналиста лиц

США отзовут визы у официальных лиц из Саудовской Аравии, причастных к гибели журналиста Джамаля Хашогги. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Майк Помпео.

«Мы выявили несколько причастных лиц, включая сотрудников спецслужб, королевского суда, МИД и иных ведомств. Они подозреваются в причастности к убийству Хашогги», - сказал глава Госдепа.

Помпео отметил, что сотрудники американского внешнеполитического ведомства также сотрудничают с Минфином США и рассматривают возможные ограничительные меры в отношении причастных к случившемуся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что оставит принятие ответных мер в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги на усмотрение Конгресса.

Джамаль Хашогги пропал в Стамбуле 2 октября. Журналист вместе со своей невестой заехал в консульство Саудовской Аравии за документами, однако из дверей дипмиссии так и не вышел. Невеста прождала его пять часов, после чего обратилась в полицию.

В настоящее время в полиции Турции считают, что Хашогги убит. По даному делу уже задержаы 18 человек, а заместитель руководителя службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтаи отстранены от занимаемых должостей.