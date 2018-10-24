Военный эксперт назвал «гарантированный способ» выиграть в ядерном конфликте с США

Военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера» назвал «гарантированный способ уничтожения США».

По мнению эксперта, России вовсе не обязательно ввязываться, подобно СССР, в ядерную гонку с Соединенными Штатами. Достаточно уделить внимание созданию гипер-оружия, в чем у России есть еще советский опыт. Мощные боеголовки в 100 мегатонн, установленные на тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты или торпеды типа «Посейдон», могут быть нацелены не на города, не на военные или промышленные объекты США, а в районы, удары по которым чреваты глобальными катаклизмами. Например, удары по Йеллоустонскому вулкану или по тихоокеанским разломам гарантируют прекращение существование Соединенных Штатов как государства и уничтожение всей национальной элиты.

По словам Сивкова, подобные шаги заставили бы западных «партнеров» прекратить давление на Россию и сесть за стол переговоров, поскольку такая расстановка сил делает любую ядерную войну иррациональной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат наращивать свой ядерный потенциал.