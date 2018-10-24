NASA пригласило Рогозина посетить США

NASA пригласило руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить США в начале следующего года. Такое заявление сделала пресс-секретарь космического агентства Меган Пауэрс.

«NASA пригласило мистера Рогозина в США в начале 2019 года. Подробности (в том числе дата или место – прим. ред.) пока не определены, но мистер (руководитель NASA Джим – прим. ред.) Брайденстайн собирается принять участие в открытом форуме с мистером Рогозиным», - сказала представитель NASA.

Пауэрс при этом добавила, что американскому руководству разрешается взаимодействовать с главой Роскосмоса. Она также рассказала, что NASA будет продолжать «поддерживать цели мирного освоения космоса».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа временно вывела главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина из-под санкций для его визита в США.