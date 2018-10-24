Власти Швейцарии разрешили возбудить уголовное дело против «российских шпионов»
Речь идет о двух гражданах России, якобы пытавшихся получить сведения о работе лаборатории швейцарского Института защиты от ядерных, биологических и химических угроз.
Фото: Peter Giovannini, imagebroker.com, Globallookpress
Швейцарский Федеральный совет разрешил прокуратуре начать уголовное расследование в отношении двух российских граждан, которых власти страны подозревают в шпионаже.
Как пишет Swissinfo, ссылаясь на заявление пресс-секретаря генпрокуратуры Швейцарии, надзорному ведомству дали «зеленый свет на продолжение расследования возможного политического шпионажа».
В материале отмечается, что речь идет о двух гражданах РФ, якобы пытавшихся получить сведения о работе лаборатории швейцарского Института защиты от ядерных, биологических и химических угроз, которая, помимо прочего, занималась исследованиями использования химоружия в Солсбери, а также в САР.
По информации журналистов, после задержания россияне были высланы из страны.