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В Ленинградской области чиновник попытался избавиться от взятки во время полицейской погони

Дмитрий Семенов
03:07 24.10.2018
Глава поселка Токсово и его соучастник выбросили из окна машины 300 тысяч рублей в пятитысячных купюрах.
В Ленинградской области чиновник попытался избавиться от взятки во время полицейской погони
Фото: Sergey Kovalev, Globallookpress

В Ленинградской области за получение взятки в особо крупном размере были задержаны глава поселка Токсово Александр Кожевников и его соучастник, депутат этого же поселения Михаил Кучерявый, сообщает областное управления СК России.

Взятку получил Михаил Кучерявый – как аванс от двух миллионов, которые взяточники требовали за подписание акта о приемке работ по восстановлению поселковых канализационно-очистных сооружений. Взятку Кучерявый передал в машине Кожевникову, и в этот момент автомобиль окружили оперативники.

Однако чиновники решили не сдаваться и устроили настоящую игру в догонялки с полицейскими. Во время погони взяточники пытались избавиться от денег, выбрасывая их в окно.

Впрочем, это их не спасло: на руках беглецов и на их одежде остались следы спецсостава, которыми были помечены банкноты. А вот полицейским пришлось собирать деньги до поздней ночи.

СК по Ленобласти также сообщает, что Андрей Кожевников был доставлен в больницу в предынфарктном состоянии.

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