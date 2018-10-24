В одном из крупнейших торговых центров Москвы обрушился эскалатор

В торговом центре Columbus, расположенном в столичном районе Чертаново Центральное, произошло обрушение эскалатора. Кадры инцидента были опубликованы в Сети.

Как сообщает ряд СМИ, в результате ЧП никто не пострадал. Торговый центр продолжил свою работу в обычном режиме.

Ранее похожий случай, но с более печальными последствиями, произошел в метрополитене Рима. Там обрушился эскалатор, в результате чего пострадали десятки российских футбольных болельщиков, прибывших в столицу Италии на игру ЦСКА и местной «Ромы».