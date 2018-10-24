Мессенджер WhatsApp обзаведется новой функцией

Популярный мессенджер WhatsApp в устройствах, работающих на базе операционной системы iOS, после очередного обновления обзаведется новой функцией, сообщают «Известия». Новая функция позволит пользователям WhatsApp поставить дополнительную защиту на свою переписку.

Издание сообщает, что функцию будут поддерживать Face ID и Touch ID. То есть после установки функции на смартфон необходимо будет либо пройти подтверждение личности при помощи фронтальной камеры, либо приложить палец к кнопке Home.

В том случае, если распознавание по лицу или отпечатку пальца будет неудачным, функция предложит ввести заранее указанный пароль. Пока, правда, не сообщается, когда именно новая функция будет доступна.