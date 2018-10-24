Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве
Медики оценивают состояние певицы, как средней степени тяжести.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Врачи экстренно госпитализировали известную певицу Светлану Лободу. 36-летняя артистка была доставлена в одну из больниц в Москве с сильными болями в животе.
Как пишет журнал StarHit, в настоящий момент исполнительницу обследуют медики, решается вопрос о возможной операции. При этом о диагнозе Лободы издание ничего не сообщает.
Отмечается, что врачи оценивают состояние певицы, как среднее.
В мае этого года украинские националисты сорвали выступление Светланы Лободы в Одессе. Радикалы обвинили певицу в том, что она дает свои концерты в России.