Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

Врачи экстренно госпитализировали известную певицу Светлану Лободу. 36-летняя артистка была доставлена в одну из больниц в Москве с сильными болями в животе.

Как пишет журнал StarHit, в настоящий момент исполнительницу обследуют медики, решается вопрос о возможной операции. При этом о диагнозе Лободы издание ничего не сообщает.

Отмечается, что врачи оценивают состояние певицы, как среднее.

В мае этого года украинские националисты сорвали выступление Светланы Лободы в Одессе. Радикалы обвинили певицу в том, что она дает свои концерты в России.