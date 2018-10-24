Адвокат Дениса Пака назвала обвинения в адрес братьев Кокориных в экстремизме слухами

Адвокат одного из пострадавших при нападении футболистов Мамаева и Кокорина, руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, отказалась комментировать информацию о том, что братьям Кокориным, Александру и Кириллу, может быть предъявлено обвинение в экстремизме, сообщает ТАСС. Ряд СМИ даже называл возможную статью УК - 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Мы не комментируем слухи», - заявила Наталья Шатихина.

Братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их приятель Александр Петрасовицкий стали фигурантами уголовной хроники 8 октября. Сперва четверка избила у гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала и повредили ее машину. Затем в кафе они же спровоцировали драку с Денисом Паком. Досталось и гендиректору НАМИ Сергею Гайсину, который пытался прекратить потасовку.

Все обвиняемые по решению суда оставлены под стражей до 8 декабря.