Врачи прооперировали двух пострадавших в римском метро россиян

В результате крушения эскалатора в римском метро пострадали 30 человек. Такое заявление сделал пресс-атташе посольства РФ в итальянской столице Дмитрий Гурин.

В российской дипмиссии также рассказали, что 19 граждан РФ были госпитализированы после инцидента.

«Двоим россиянам сделана операция», - говорится в сообщении дипломатов.

В посольстве добавили, что внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с полицией Италии и экстренными службами страны.

Ранее сообщалось, что врачи ампутировали ногу одному из российских футбольных фанатов, пострадавших в результате крушения эскалатора в римском метро.

Напомним, во вторник, 23 октября, в метро Рима произошло обрушение эскалатора, в результате которого пострадали десятки российских футбольных болельщиков, прибывших в столицу Италии на игру ЦСКА и местной «Ромы».

После ЧП мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи заявила, что в жутком инциденте виноваты сами российские болельщики.