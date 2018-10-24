Умер поэт, писавший песни для Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского

Член Союза писателей СССР, поэт Владимир Дагуров умер от рака на 79-м году жизни, сообщает сайт Центрального дома литераторов.

«Клуб писателей ЦДЛ с глубоким прискорбием извещает, что 22 октября 2018 года на 79-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, замечательный поэт, давний и преданный друг ЦДЛ, добрый и хороший человек. Светлая ему память!», - говорится в сообщении.

Владимир Дагуров родился в Нальчике в 1940-м году, он автор более чем двадцати стихотворных сборников. На его стихи были написаны песни, которые исполняли Вахтанг Кикабидзе («Романтика»), Валерий Леонтьев («Северная грация»), Валентина Толкунова («Веточка вербы»), Филипп Киркоров («Сивка-бурка»), Михаил Шуфутинский («Зачем вам это знать») и другие.

Прощание с Владимиром Дагуровым состоится 24 октября, его похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области.