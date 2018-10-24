Весь цикл изготовления аварийного «Союз-ФГ» проверят повторно

Аварийная комиссия повторно проверит весь цикл изготовления и испытания ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшего аварию 11 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в ракетостроительной отрасли. Цель проверки – установление отклонений в изготовления «Союза», которые могли привести к отказу второй ступени. Проверки будут проведены в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс», изготавливавшем носитель, а также на Байконуре.

«В связи с тем, что первоначальные версии о возможной причине аварии ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" не получили подтверждения, сотрудники ракетно-космической отрасли и эксперты, привлеченные "Роскосмосом" к работе в аварийной комиссии, дополнительно проверят весь цикл изготовления ракеты-носителя», - цитирует РИА Новости слова своего источника.

Космический корабль «Союз-МС-10» потерпел аварию на третьей минуте полета, спасательная капсула доставила космонавтов на Землю, они не пострадали. Первоначально члены аварийной комиссии полагали, что к аварии привели отклонения, допущенные при сборке «Союза» на Байконуре. Однако позже эта версия была признана несостоятельной.