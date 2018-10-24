Суд оставил сына Кержакова с матерью

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения иска о расторжении брака определил место жительства сына известного футболиста Александра Кержакова с матерью - Миланой Тюльпановой.

«Суд определил место жительства ребенка с матерью», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

23 октября Петроградский районный суд провел предварительное заседание по иску Миланы Тюльпановой к Александру Кержакову о расторжении брака, о взыскании алиментов, об определении места жительства ребенка.

Летом этого года Милана Тюльпанова рассказала о том, что она довольно долго лечилась в клинике от наркотической зависимости, тогда как ее сын большую часть времени проводил с нянями.