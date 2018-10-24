В Сирии в настоящее время власти восстанавливают почти две тысячи жилых домов

В настоящее время в Сирии власти страны восстанавливают около трех тысяч объектов инфраструктуры. Об этом свидетельствует инфографика, которую опубликовало Минобороны РФ.

Из нее видно, что в стране сегодня идет восстановление 1883 жилых домов, 162 электроподстанций, а также 180 водонасосных станций.

Также идет реконструкция пострадавших от боевиков объектов социальной инфраструктуры. Так, в настоящее время в арабской стране власти готовят к сдаче 154 медучреждения, 163 детских сада, а также 182 школы.

Все это делается в целях скорейшего возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома.