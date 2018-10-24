Врачи ампутировали ногу пострадавшему в римском метро российскому футбольному болельщику

Медики ампутировали ногу одному из российских футбольных фанатов, пострадавших в результате крушения эскалатора в римском метро. Информацию об этом распространили итальянские СМИ.

Напомним, во вторник, 23 октября, в римском метро произошло обрушение эскалатора, в результате которого пострадали десятки российских футбольных болельщиков, прибывших в столицу Италии на игру ЦСКА и местной «Ромы».

После случившегося в Российском футбольном союзе пообещали сделать все возможное, чтобы оказать помощь фанатам московской команды, пострадавшим в Риме.

В свою очередь мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что в жутком инциденте виноваты сами российские болельщики.