Трамп заявил, что решение о мерах в отношении Эр-Рияда в связи с убийством Хашогги примет Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит принятие ответных мер в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги на усмотрение конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается того, что мы в итоге сделаем, я оставлю это на усмотрение конгресса, но во взаимодействии со мной», - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что, какое бы решение не было принято, законодателю будут обязаны проконсультироваться с ним.

Джамаль Хашогги пропал в Стамбуле 2 октября. Журналист вместе со своей невестой заехал в консульство Саудовской Аравии за документами, однако из дверей дипмиссии так и не вышел. Невеста прождала его пять часов, после чего обратилась в полицию.

В настоящее время в полиции Турции считают, что Хашогги убит. По даному делу уже задержаы 18 человек, а заместитель руководителя службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтаи отстранены от занимаемых должостей.