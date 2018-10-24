В РФС пообещали помочь пострадавшим в Риме российским болельщикам

Российский футбольный союз (РФС) сделает все возможное, чтобы оказать помощь фанатам ЦСКА, пострадавшим в Риме.

«РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, будет сделано все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим», - заявили в пресс-службе РФС.

Ранее сообщалось, что в римском метро произошло обрушение эскалатора, в результате которого пострадали десятки российских футбольных болельщиков, прибывших в столицу Италии на игру ЦСКА и местной «Ромы».