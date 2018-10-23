Мэр Рима обвинила в обрушении эскалатора в метро российских болельщиков

Мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи заявила, что в трагедии, случившейся в римском метро, виноваты сами болельщики, сообщает РИА Новости. Мэр, прибыв на место происшествия на станции «Репубблика», заявила, что, по свидетельствам очевидцев, группа болельщиков прыгала на ступеньках подъемника. Россияне направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и «Рома».

«Свидетели утверждают, что на эскалаторе прыгали и танцевали», - заявила мэр.

По словам Раджи, полиция установит виновников обрушения эскалатора, при котором пострадали как минимум 30 российских болельщиков. Все пострадавшие доставлены в две римские больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, одному болельщику пришлось ампутировать ногу.