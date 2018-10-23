Трамп подтвердил, что встретится с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что, скорее всего, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. В этот день в столице Франции пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, сообщает РИА Новости.

«Встреча еще не организована, но, наверное, мы встретимся», - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Болтон и помощник президента России Юрий Ушаков заявили, что есть предварительная договоренность такой встречи. Она может быть проведена 11 ноября после окончания основных торжеств в Париже.

Провести встречу предложил президент России Владимир Путин во время встречи с Майклом Болтоном.